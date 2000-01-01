Терехов Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.01.1898
Дочь: Терехова Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Терехова Анастасия Матвеевна
Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Томск.
Место жительства
1898 ст.
Крестьянин Водозерской волости Яранского уезда Вятской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно