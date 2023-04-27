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Горочный Павел Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1964

Дата смерти

2021

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1964

Отец: Горочный Николай Яковлевич

Мать: Горочная Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малышева (Горочная) Юлия Павловна

Мать ребёнка: Горочная (Попова) Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горочный Евгений Павлович

Мать ребёнка: Горочная (Попова) Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горочная (Попова) Ольга

Смерть
2021

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