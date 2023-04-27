Горочный Павел Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1964
Дата смерти2021
ПолМужской
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1964
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малышева (Горочная) Юлия Павловна
Мать ребёнка: Горочная (Попова) Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горочный Евгений Павлович
Мать ребёнка: Горочная (Попова) Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горочная (Попова) Ольга
Смерть
2021