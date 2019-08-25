Садыков Галимзян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСадыков Галимзян

Садыков Галимзян

Место рождения

Чувашский Брод РТ

Дата рождения

25.08.1946

Дата смерти

?.07.2010

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1946

Отец: Галиев Хамматсабир

Мать: Садыкова (Садыкова) Шамсинахар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Садыкова Зульфия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Садыкова Зульфия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Садыкова Зульфия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Садыкова Зульфия

Смерть
?.07.2010
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.