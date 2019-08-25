Садыков Галимзян
Место рожденияЧувашский Брод РТ
Дата рождения25.08.1946
Дата смерти?.07.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1946
Отец: Галиев Хамматсабир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
?.07.2010
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно