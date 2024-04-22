Пелагея Иосифова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Отец: Иосиф Сергеев
Восприемница!!! МК-1808 У кого кто родился 11/12.07.1808 Той же вотчины и деревни у крестьянина Яфима Кононова жена Онисья Осифова родила дочь Марью, которая омолитвована и крещена священником Иаково... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно