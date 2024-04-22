Пелагея Иосифова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Иосифова

Место рождения

Горка, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иосиф Сергеев

Мать: не указана

Горка, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Восприемница!!! МК-1808 У кого кто родился 11/12.07.1808 Той же вотчины и деревни у крестьянина Яфима Кононова жена Онисья Осифова родила дочь Марью, которая омолитвована и крещена священником Иаково... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Горка, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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