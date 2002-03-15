Исаева (Радченко) Татьяна Васильевна
Место рожденияс.Степное
Дата рождения27.08.1924
Дата смерти15.03.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1924
с.Степное
Бракосочетание
23.02.1942
Ставропольский край, Степновский р-н, с. Степное
Рождение ребёнка
02.04.1946
Ставропольский край, Степновский р-н
Рождение ребёнка
23.07.1947
Отец ребёнка: Исаев Иван Васильевич
с.степное Ставропольский край
Рождение ребёнка
07.11.1955
Рождение ребёнка
14.04.1959
с.степное Ставропольский край
Смерть
15.03.2002
Ставропольский край, Степновский р-н, с. Степное
Похороны
Неизвестно
с.Степное,Ставропольский край, Степновский район