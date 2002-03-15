Исаева (Радченко) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаева (Радченко) Татьяна Васильевна

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Место рождения

с.Степное

Дата рождения

27.08.1924

Дата смерти

15.03.2002

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1903 г.р.

Муж

1915 г.р.

Дети

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1947 г.р.
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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1924

Отец: Радченко Василий Григорьевич

Мать: Радченко Пелагея Иосифовна

с.Степное
Бракосочетание
23.02.1942

Муж: Исаев Иван Васильевич

Ставропольский край, Степновский р-н, с. Степное
Рождение ребёнка
02.04.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Исаев Иван Васильевич

Ставропольский край, Степновский р-н
Рождение ребёнка
23.07.1947

Сын: Исаев Владимир Иванович

Отец ребёнка: Исаев Иван Васильевич

с.степное Ставропольский край
Рождение ребёнка
07.11.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Исаев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
14.04.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Исаев Иван Васильевич

с.степное Ставропольский край
Смерть
15.03.2002
Ставропольский край, Степновский р-н, с. Степное
Похороны
Неизвестно
с.Степное,Ставропольский край, Степновский район
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