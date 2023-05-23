Енилеева Евгения Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Енилеева Евгения Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.04.2011

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.01.2013

Дочь: Соколова Виктория Павловна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.08.2015

Дочь: Соколова Валерия Павловна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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