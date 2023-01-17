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Воробьев Вячеслав Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.2009

Жена: Воробьева Ирина Владимировна

Ленск, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
04.05.2009

Дочь: Воробьева Виктория Вячеславовна

Мать ребёнка: Воробьева Ирина Владимировна

Ленск, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
02.08.2010

Сын: Воробьев Данил Вячеславович

Мать ребёнка: Воробьева Ирина Владимировна

Ленск, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
11.09.2018

Сын: Воробьев Кирилл Вячеславович

Мать ребёнка: Воробьева Ирина Владимировна

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