Воробьев Вячеслав Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.2009
Рождение ребёнка
04.05.2009
Дочь: Воробьева Виктория Вячеславовна
Мать ребёнка: Воробьева Ирина Владимировна
Рождение ребёнка
02.08.2010
Сын: Воробьев Данил Вячеславович
Мать ребёнка: Воробьева Ирина Владимировна
Рождение ребёнка
11.09.2018
Сын: Воробьев Кирилл Вячеславович
Мать ребёнка: Воробьева Ирина Владимировна