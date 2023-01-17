Малиновский Родион Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малиновский Родион Яковлевич

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Место рождения

г. Одесса, одесский уезд Херсонской губернии

Дата рождения

22.11.1898

Дата смерти

31.03.1967

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Одесса, одесский уезд Херсонской губернии
Место жительства
С 1898
г. Одесса, одесский уезд Херсонской губернии
Место жительства
С 1916 по 1917
Франция
Место жительства
С 1927 по 1930
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1939
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1956
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Смерть
31.03.1967
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1967
Москва, город федерального значения Москва
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