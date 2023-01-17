Малиновский Родион Яковлевич
Место рожденияг. Одесса, одесский уезд Херсонской губернии
Дата рождения22.11.1898
Дата смерти31.03.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Одесса, одесский уезд Херсонской губернии
Место жительства
С 1898
г. Одесса, одесский уезд Херсонской губернии
Место жительства
С 1916 по 1917
Франция
Место жительства
С 1927 по 1930
Место жительства
С 1939
Место жительства
По 1956
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Смерть
31.03.1967
Место жительства
С 1967