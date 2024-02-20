Касьянова (Полосина) Лидия Львовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1951
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1951
Отец: Воробьёв Борис Егорович
Мать: Полосина Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.09.1970
Сын: Касьянов Александр Владимирович
Отец ребёнка: Касьянов Владимир Петрович
Рождение ребёнка
06.09.1972
Дочь: Касьянова Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Касьянов Владимир Петрович
Рождение ребёнка
18.01.1975
Дочь: Касьянова Полина Владимировна
Отец ребёнка: Касьянов Владимир Петрович
Рождение ребёнка
05.07.1983
Сын: Касьянов Иван Владимирович
Отец ребёнка: Касьянов Владимир Петрович
Рождение ребёнка
15.12.1986
Дочь: Касьянова Альбина Владимировна
Отец ребёнка: Касьянов Владимир Петрович