Касьянова (Полосина) Лидия Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касьянова (Полосина) Лидия Львовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1951

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1951

Отец: Воробьёв Борис Егорович

Мать: Полосина Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Касьянов Владимир Петрович

Рождение ребёнка
30.09.1970

Сын: Касьянов Александр Владимирович

Отец ребёнка: Касьянов Владимир Петрович

Рождение ребёнка
06.09.1972

Дочь: Касьянова Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Касьянов Владимир Петрович

Рождение ребёнка
18.01.1975

Дочь: Касьянова Полина Владимировна

Отец ребёнка: Касьянов Владимир Петрович

Рождение ребёнка
05.07.1983

Сын: Касьянов Иван Владимирович

Отец ребёнка: Касьянов Владимир Петрович

Рождение ребёнка
15.12.1986

Дочь: Касьянова Альбина Владимировна

Отец ребёнка: Касьянов Владимир Петрович

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