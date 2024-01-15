Марина Михайлова
Место рожденияВологодский уезд, Боровецкая волость, дер. Медведево
Дата рождения1737
Дата смерти1778
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
06.02.1751
Муж: Матвей Семёнов
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Иван Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Семёнов
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Исенья Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Семёнов
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Федора Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Семёнов
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Гликерья Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Семёнов
Смерть
1778