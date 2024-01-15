Марина Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарина Михайлова

Марина Михайлова

Место рождения

Вологодский уезд, Боровецкая волость, дер. Медведево

Дата рождения

1737

Дата смерти

1778

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1730 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологодский уезд, Боровецкая волость, дер. Медведево
Бракосочетание
06.02.1751

Муж: Матвей Семёнов

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Иван Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Семёнов

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Исенья Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Семёнов

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Федора Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Семёнов

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Гликерья Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Семёнов

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Смерть
1778
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close