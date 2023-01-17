Шайкевич (Равикович) Александра Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.01.1937
Сын: Шайкевич Виктор Соломонович
Отец ребёнка: Шайкевич Соломон Саулович
Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
18.06.1947
Дочь: Шайкевич Тамила Соломоновна
Отец ребёнка: Шайкевич Соломон Саулович
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно