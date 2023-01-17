Шайкевич (Равикович) Александра Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шайкевич (Равикович) Александра Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.01.1937

Сын: Шайкевич Виктор Соломонович

Отец ребёнка: Шайкевич Соломон Саулович

Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
18.06.1947

Дочь: Шайкевич Тамила Соломоновна

Отец ребёнка: Шайкевич Соломон Саулович

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шайкевич Соломон Саулович

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