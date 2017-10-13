Самагорова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1926
Дата смерти13.10.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1926
Отец: не указан
Мать: Мать неизвестно
Рождение ребёнка
07.09.1949
Дочь: Юферова Людмила
Отец ребёнка: Александр
Рождение ребёнка
10.06.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Александр
Рождение ребёнка
13.03.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Александр
Смерть
13.10.2017