Самагорова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самагорова Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1926

Дата смерти

13.10.2017

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1900 г.р.

Дети

1949 г.р.
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Место
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Рождение
27.12.1926

Отец: не указан

Мать: Мать неизвестно

Рождение ребёнка
07.09.1949

Дочь: Юферова Людмила

Отец ребёнка: Александр

Рождение ребёнка
10.06.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Александр

Рождение ребёнка
13.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Александр

Смерть
13.10.2017
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