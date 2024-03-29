Корнеева Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шатеркина Маргарита Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корнеева Анна Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
08.08.1996
Сын: Хамидулин Тимур Шамилевич
Отец ребёнка: Хамидулин Шамиль Хасанович
Смерть
Неизвестно