Корнеева Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорнеева Наталья Николаевна

Корнеева Наталья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шатеркина Маргарита Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хамидулин Шамиль Хасанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корнеева Анна Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
08.08.1996

Сын: Хамидулин Тимур Шамилевич

Отец ребёнка: Хамидулин Шамиль Хасанович

Смерть
Неизвестно

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