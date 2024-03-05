Васильев Игорь Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Игорь Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

БВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Васильев Николай Александрович

Мать: Васильева Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Елизавета Игоревна

Мать ребёнка: Васильева Юлия Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Иван Игоревич

Мать ребёнка: Васильева Юлия Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Юлия Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Владимир Игоревич

Мать ребёнка: не указана

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