Васильев Игорь Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Елизавета Игоревна
Мать ребёнка: Васильева Юлия Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Васильева Юлия Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Владимир Игоревич
Мать ребёнка: не указана