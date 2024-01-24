Фролов Федот Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.08.1881
Дочь: Наталья Федотовна
Мать ребёнка: Екатерина Власовна
Рождение ребёнка
09.01.1885
Сын: Фролов Григорий Федотович
Мать ребёнка: Екатерина Власовна
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Екатерина Власовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Власовна