Фролов Федот Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролов Федот Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.08.1881

Дочь: Наталья Федотовна

Мать ребёнка: Екатерина Власовна

Рождение ребёнка
09.01.1885

Сын: Фролов Григорий Федотович

Мать ребёнка: Екатерина Власовна

Рождение ребёнка
1898

Сын: Фролов Дмитрий Федотович

Мать ребёнка: Екатерина Власовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Власовна

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