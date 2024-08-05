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Телюков Никифор Евдокимович

Место рождения

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

08.03.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1900

Отец: Телюков Евдоким Сидорович

Мать: Александра Семеновна

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Григорьевна

Рождение ребёнка
03.11.1920

Дочь: (Телюкова) Мария Никифоровна

Мать ребёнка: Екатерина Григорьевна

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.12.1922

Дочь: (Телюкова) Анна Никифоровна

Мать ребёнка: Екатерина Григорьевна

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Телюков Василий Никифорович

Мать ребёнка: Екатерина Григорьевна

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.06.1929

Сын: Телюков Михаил Никифорович

Мать ребёнка: Екатерина Григорьевна

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.05.1931

Сын: Телюков Алексей Никифорович

Мать ребёнка: Екатерина Григорьевна

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1940

Дочь: (Телюкова) Надежда Никифоровна

Мать ребёнка: Екатерина Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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