Телюков Никифор Евдокимович
Место рождения
Дата рождения08.03.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1900
Отец: Телюков Евдоким Сидорович
Мать: Александра Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
03.11.1920
Дочь: (Телюкова) Мария Никифоровна
Мать ребёнка: Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
25.12.1922
Дочь: (Телюкова) Анна Никифоровна
Мать ребёнка: Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Телюков Василий Никифорович
Мать ребёнка: Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
14.06.1929
Сын: Телюков Михаил Никифорович
Мать ребёнка: Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
15.05.1931
Сын: Телюков Алексей Никифорович
Мать ребёнка: Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1940
Дочь: (Телюкова) Надежда Никифоровна
Мать ребёнка: Екатерина Григорьевна
Смерть
Неизвестно