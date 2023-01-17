Ефремова (Кудряшова) Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.04.1901 ст.
Сын: Ефремов Трофим Васильевич
Отец ребёнка: Ефремов Василий Константинович
Рождение ребёнка
13.07.1903 ст.
Отец ребёнка: Ефремов Василий Константинович
Рождение ребёнка
01.06.1906 ст.
Сын: Ефремов Митрофаний Васильевич
Отец ребёнка: Ефремов Василий Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно