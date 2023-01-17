Ефремова (Кудряшова) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремова (Кудряшова) Мария Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.04.1901 ст.

Сын: Ефремов Трофим Васильевич

Отец ребёнка: Ефремов Василий Константинович

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.07.1903 ст.

Сын: Ефремов Илья Васильевич

Отец ребёнка: Ефремов Василий Константинович

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.06.1906 ст.

Сын: Ефремов Митрофаний Васильевич

Отец ребёнка: Ефремов Василий Константинович

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефремов Василий Константинович

Смерть
Неизвестно
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