Фофанов Анисим Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фофанов Анисим Никифорович

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Место рождения

Брехово, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1733

Дата смерти

1747

Пол

Мужской

Отец

1682 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1722 г.р.

Дети

1746 г.р.
1747 г.р.
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1752 г.р.
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Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Фофанов Никифор Якимович

Мать: не указана

Брехово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1746

Сын: Фофанов Иван Анисимович

Мать ребёнка: не указана

Брехово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1747

Сын: Гликерия Анисимовна

Мать ребёнка: не указана

Брехово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1749

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Брехово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1752

Сын: Фофанов Яков Анисимович

Мать ребёнка: не указана

Брехово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1753

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Брехово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1755

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Брехово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1759

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Брехово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фофонова Афимья Егорова

Смерть
1747
Брехово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
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