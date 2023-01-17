Фофанов Анисим Никифорович
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смерти1747
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Фофанов Никифор Якимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1746
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1747
Сын: Гликерия Анисимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1749
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1752
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1753
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1755
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1759
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фофонова Афимья Егорова
Смерть
1747