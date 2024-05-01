Петрова Оксана Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.04.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.11.2003
Дочь: Лоскутова (Петрова) Маргарита Павловна
Отец ребёнка: Петров Павел Николаевич
Рождение ребёнка
16.02.2009
Дочь: Петрова Надежда Павловна
Отец ребёнка: Петров Павел Николаевич