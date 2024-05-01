Петрова Оксана Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Оксана Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1981

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Павел Николаевич

Рождение ребёнка
24.11.2003

Дочь: Лоскутова (Петрова) Маргарита Павловна

Отец ребёнка: Петров Павел Николаевич

Рождение ребёнка
16.02.2009

Дочь: Петрова Надежда Павловна

Отец ребёнка: Петров Павел Николаевич

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