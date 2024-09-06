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Боровиков Федор Миронов

Место рождения

Ивановское, Жуковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

22.12.1847

Дата смерти

28.08.1915

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1847

Отец: Боровиков Мирон Гаврилов

Мать: Боровикова (Антонова) Аксинья Антонова

Ивановское, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боровиков Кирилл Федоров

Мать ребёнка: Боровикова (Фадеева) Хионья Фаддеева

Ивановское, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боровикова (Фадеева) Хионья Фаддеева

Рождение ребёнка
05.08.1869

Сын: Боровиков Максим Федоров

Мать ребёнка: Боровикова (Фадеева) Хионья Фаддеева

Ивановское, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
24.12.1871

Сын: Боровиков Ефим Федоров

Мать ребёнка: Боровикова (Фадеева) Хионья Фаддеева

Ивановское, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
03.10.1873

Сын: Боровиков Яков Федоров

Мать ребёнка: Боровикова (Фадеева) Хионья Фаддеева

Ивановское, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Боровиков Николай Федоров

Мать ребёнка: Боровикова (Фадеева) Хионья Фаддеева

Ивановское, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
29.03.1878

Дочь: (Боровикова) Мария Федорова

Мать ребёнка: Боровикова (Фадеева) Хионья Фаддеева

Ивановское, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
06.06.1880

Сын: Боровиков Тимофей Федоров

Мать ребёнка: Боровикова (Фадеева) Хионья Фаддеева

Ивановское, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Боровиков Григорий Федоров

Мать ребёнка: Боровикова (Фадеева) Хионья Фаддеева

Ивановское, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
24.05.1885

Дочь: Хохлова (Боровикова) Федосья Федорова

Мать ребёнка: Боровикова (Фадеева) Хионья Фаддеева

Ивановское, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
23.07.1889

Дочь: Городничева (Боровикова) Параскева Федорова

Мать ребёнка: Боровикова (Фадеева) Хионья Фаддеева

Ивановское, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
15.05.1892

Сын: Боровиков Константин Федоров

Мать ребёнка: Боровикова (Фадеева) Хионья Фаддеева

Ивановское, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
28.08.1915

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