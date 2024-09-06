Боровиков Федор Миронов
Место рождения
Дата рождения22.12.1847
Дата смерти28.08.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Мать ребёнка: Боровикова (Фадеева) Хионья Фаддеева
Мать ребёнка: Боровикова (Фадеева) Хионья Фаддеева
Мать ребёнка: Боровикова (Фадеева) Хионья Фаддеева
Мать ребёнка: Боровикова (Фадеева) Хионья Фаддеева
Сын: Боровиков Николай Федоров
Мать ребёнка: Боровикова (Фадеева) Хионья Фаддеева
Дочь: (Боровикова) Мария Федорова
Мать ребёнка: Боровикова (Фадеева) Хионья Фаддеева
Сын: Боровиков Тимофей Федоров
Мать ребёнка: Боровикова (Фадеева) Хионья Фаддеева
Сын: Боровиков Григорий Федоров
Мать ребёнка: Боровикова (Фадеева) Хионья Фаддеева
Дочь: Хохлова (Боровикова) Федосья Федорова
Мать ребёнка: Боровикова (Фадеева) Хионья Фаддеева
Дочь: Городничева (Боровикова) Параскева Федорова
Мать ребёнка: Боровикова (Фадеева) Хионья Фаддеева
Сын: Боровиков Константин Федоров
Мать ребёнка: Боровикова (Фадеева) Хионья Фаддеева