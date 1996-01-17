Филин Николай Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения01.07.1910
Дата смерти17.01.1996
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1910
Отец: Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.09.1939
Дочь: Фурман Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Филина Капиталина Анатольевна
Рождение ребёнка
27.01.1942
Мать ребёнка: Филина Капиталина Анатольевна
Ижморский район Кемеровская область
Рождение ребёнка
17.01.1952
Дочь: Долматова Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Филина Капиталина Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.01.1996