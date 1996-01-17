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Филин Николай Дмитриевич

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Место рождения

Свинки, Вохомский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

01.07.1910

Дата смерти

17.01.1996

Пол

Мужской

Добавил:

БМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1910

Отец: Дмитрий

Мать: не указана

Свинки, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
23.09.1939

Дочь: Фурман Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Филина Капиталина Анатольевна

Рождение ребёнка
27.01.1942

Сын: Филин Африкан Николаевич

Мать ребёнка: Филина Капиталина Анатольевна

Ижморский район Кемеровская область
Рождение ребёнка
17.01.1952

Дочь: Долматова Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Филина Капиталина Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филина Капиталина Анатольевна

Смерть
17.01.1996
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