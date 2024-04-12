Тихомирова (Малышева) Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихомирова (Малышева) Елена Владимировна

Место рождения

Большой Камень, Большой Камень, Приморский край

Дата рождения

13.04.1968

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1968

Отец: Малышев Владимир Владимирович

Мать: Малышева Валентина Ивановна

Большой Камень, Большой Камень, Приморский край
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