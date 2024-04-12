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Тихомирова (Малышева) Елена Владимировна
Тихомирова (Малышева) Елена Владимировна
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Древо
Место рождения
Большой Камень
, Большой Камень, Приморский край
Дата рождения
13.04.1968
Пол
Женский
Отец
Малышев Владимир Владимирович
1939 г.р.
Мать
Малышева (Хижняк) Валентина Ивановна
1939 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НН
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1968
Отец:
Малышев Владимир Владимирович
Мать:
Малышева Валентина Ивановна
Большой Камень
, Большой Камень, Приморский край
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