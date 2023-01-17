Дунаев Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смерти1843
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1798 по 1806
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
С 1806 по 1811
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1811 по 1843
Смерть
1843