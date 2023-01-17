Дунаев Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дунаев Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

1843

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1798 по 1806
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
С 1806 по 1811
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1811 по 1843
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1843
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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