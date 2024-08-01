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Головнин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

06.03.1936

Пол

Мужской

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Головнин Ермолай

Мать: Головнина (Князева) Матрена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головнина (Баталина) Августа

Рождение ребёнка
25.06.1930

Сын: Головнин Эдуард

Мать ребёнка: Головнина (Баталина) Августа

Рождение ребёнка
23.02.1932

Дочь: Платонова (Головнина) Маргарита

Мать ребёнка: Головнина (Баталина) Августа

Смерть
06.03.1936
«по информации убит кулаками в начале 30-х годов прошлого века»

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