Головнин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти06.03.1936
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Головнин Ермолай
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.06.1930
Сын: Головнин Эдуард
Мать ребёнка: Головнина (Баталина) Августа
Рождение ребёнка
23.02.1932
Дочь: Платонова (Головнина) Маргарита
Мать ребёнка: Головнина (Баталина) Августа
Смерть
06.03.1936
«по информации убит кулаками в начале 30-х годов прошлого века»