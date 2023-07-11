Балакин Юрий Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1961
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.02.1984
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.07.1987
Дочь: Балакина Олеся Юрьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно