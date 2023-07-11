Балакин Юрий Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балакин Юрий Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1961

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.02.1984

Сын: Балакин Максим Юрьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.07.1987

Дочь: Балакина Олеся Юрьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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