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Ступников-Пичугин Степан Осипович

Место рождения

Ботыли, Малмыжский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

26.04.1768 ст.

Дата смерти

06.01.1837 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1768 ст.

Отец: Ступников Осип Григорьевич

Мать: Ступникова (Стяжкина) Дарья Григорьевна

Ботыли, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
23.01.1788 ст.

Жена: Акулина Кузьминична

Бракосочетание
23.01.1788 ст.

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Пичугин Кирилл Степанович

Мать ребёнка: Пичугина Орина (Ирина) Тимофеевна

Смерть
06.01.1837 ст.

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