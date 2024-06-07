Ступников-Пичугин Степан Осипович
Место рождения
Дата рождения26.04.1768 ст.
Дата смерти06.01.1837 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1768 ст.
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
23.01.1788 ст.
Жена: Акулина Кузьминична
Бракосочетание
23.01.1788 ст.
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Около 1802
Сын: Пичугин Кирилл Степанович
Мать ребёнка: Пичугина Орина (Ирина) Тимофеевна
Смерть
06.01.1837 ст.