Рослякова (Лисовская) Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рослякова (Лисовская) Клавдия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лисовский Григорий

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Росляков Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Росляков Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Росляков Василий

Смерть
Неизвестно

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