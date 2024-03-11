Масалов Герасим Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Семёновна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Масалов Андрей Герасимович
Мать ребёнка: Настасья Семёновна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Масалов Герасим Герасимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Масалов Александр Герасимович
Мать ребёнка: Настасья Семёновна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Масалов Тимофей Герасимович
Мать ребёнка: Настасья Семёновна
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Масалова Марья Герасимовна
Мать ребёнка: Настасья Семёновна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Масалова Александра Герасимовна
Мать ребёнка: Настасья Семёновна
Смерть
Неизвестно