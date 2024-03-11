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Масалов Герасим Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Масалов Федор Афанасьевич

Мать: Масалова Фиона Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Семёновна

Рождение ребёнка
1826

Сын: Масалов Андрей Герасимович

Мать ребёнка: Настасья Семёновна

Рождение ребёнка
1826

Сын: Масалов Герасим Герасимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Масалов Александр Герасимович

Мать ребёнка: Настасья Семёновна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Масалов Тимофей Герасимович

Мать ребёнка: Настасья Семёновна

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Масалова Марья Герасимовна

Мать ребёнка: Настасья Семёновна

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Масалова Александра Герасимовна

Мать ребёнка: Настасья Семёновна

Смерть
Неизвестно

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