Быстров Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1920
Сын: Быстров Евгений
Мать ребёнка: Быстрова Анна
Р/п Земетчино, Пензенской обл.
Рождение ребёнка
04.04.1926
Сын: Быстров Анатолий
Мать ребёнка: Быстрова Анна
Рождение ребёнка
Около 1928
Сын: Быстров Лев
Мать ребёнка: Быстрова Анна
Р/п Земетчино, Пензенской обл.
Смерть
Неизвестно