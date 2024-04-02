Быстров Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быстров Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1920 г.р.
1926 г.р.
Около 1928 г.р.

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1920

Сын: Быстров Евгений

Мать ребёнка: Быстрова Анна

Р/п Земетчино, Пензенской обл.
Рождение ребёнка
04.04.1926

Сын: Быстров Анатолий

Мать ребёнка: Быстрова Анна

Рождение ребёнка
Около 1928

Сын: Быстров Лев

Мать ребёнка: Быстрова Анна

Р/п Земетчино, Пензенской обл.
Смерть
Неизвестно
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