неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдинеизвестно

неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1919

Пол

Женский

Добавил:

вк
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Коломинов илья дмитриевич

Отец ребёнка: Коломинов дмитрий

Рождение ребёнка
1902

Сын: Коломинов александр дмитриевич

Отец ребёнка: Коломинов дмитрий

Рождение ребёнка
18.01.1915

Сын: Коломинов иван дмитриевич

Отец ребёнка: Коломинов дмитрий

Рождение ребёнка
1916

Сын: Коломинов георгий дмитриевич

Отец ребёнка: Коломинов дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коломинов николай дмитриевич

Отец ребёнка: Коломинов дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коломинов василий дмитриевич

Отец ребёнка: Коломинов дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коломинов петр дмитриевич

Отец ребёнка: Коломинов дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: анна

Отец ребёнка: Коломинов дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ольга

Отец ребёнка: Коломинов дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: мария

Отец ребёнка: Коломинов дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: юлия

Отец ребёнка: Коломинов дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: зинаида

Отец ребёнка: Коломинов дмитрий

Смерть
1919
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