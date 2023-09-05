неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1919
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1901
Сын: Коломинов илья дмитриевич
Отец ребёнка: Коломинов дмитрий
Рождение ребёнка
1902
Сын: Коломинов александр дмитриевич
Отец ребёнка: Коломинов дмитрий
Рождение ребёнка
18.01.1915
Сын: Коломинов иван дмитриевич
Отец ребёнка: Коломинов дмитрий
Рождение ребёнка
1916
Сын: Коломинов георгий дмитриевич
Отец ребёнка: Коломинов дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коломинов николай дмитриевич
Отец ребёнка: Коломинов дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коломинов василий дмитриевич
Отец ребёнка: Коломинов дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коломинов петр дмитриевич
Отец ребёнка: Коломинов дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: анна
Отец ребёнка: Коломинов дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ольга
Отец ребёнка: Коломинов дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: мария
Отец ребёнка: Коломинов дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: юлия
Отец ребёнка: Коломинов дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: зинаида
Отец ребёнка: Коломинов дмитрий
Смерть
1919