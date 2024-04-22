Четвериков Алексей Устинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Четвериков Алексей Устинович

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Место рождения

Тургень, Енбекшиказахский район, Алматинская область

Дата рождения

1896

Дата смерти

1966

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1900 г.р.

Дети

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Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Четвериков Устин

Мать: не указана

Тургень, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Тургень, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Тургень, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
23.03.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Тургень, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
12.06.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Тургень, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Тургень, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Четвериков Анатолий

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Тургень, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куценко Екатерина

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Тургень, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ягуткина Рая

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Ивановна

Смерть
1966
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Тургень, Енбекшиказахский район, Алматинская область
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