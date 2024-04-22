Четвериков Алексей Устинович
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смерти1966
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Четвериков Устин
Рождение ребёнка
1922
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
23.03.1931
Рождение ребёнка
12.06.1940
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Четвериков Анатолий
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куценко Екатерина
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ягуткина Рая
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Ивановна
Смерть
1966
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно