Белолапоткова Елена Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белолапоткова Ольга Геннадьевна
Отец ребёнка: Белолапотков Геннадий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белолапоткова Вера Геннадьевна
Отец ребёнка: Белолапотков Геннадий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белолапотков Арсений Геннадьевич
Отец ребёнка: Белолапотков Геннадий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно