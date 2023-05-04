Белолапоткова Елена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белолапоткова Елена Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белолапоткова Ольга Геннадьевна

Отец ребёнка: Белолапотков Геннадий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белолапоткова Вера Геннадьевна

Отец ребёнка: Белолапотков Геннадий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белолапотков Арсений Геннадьевич

Отец ребёнка: Белолапотков Геннадий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белолапотков Геннадий Николаевич

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