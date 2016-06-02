Кузьмичев Артем Игоревич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1992
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.06.2016
Дочь: Кузьмичева Алиса Артемовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.09.2019
Дочь: Кузьмичева Арина Артемовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности