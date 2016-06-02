Кузьмичев Артем Игоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузьмичев Артем Игоревич

Кузьмичев Артем Игоревич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1992

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.06.2016

Дочь: Кузьмичева Алиса Артемовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.09.2019

Дочь: Кузьмичева Арина Артемовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close