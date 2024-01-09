Колмакова Ирина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колмакова Ирина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1977

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.09.?

Дочь: Цивилева Диана Сергеевна

Отец ребёнка: Цивилев Сергей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цивилев Сергей Иванович

Рождение ребёнка
25.06.1995

Дочь: Цивилева Галина Сергеевна

Отец ребёнка: Цивилев Сергей Иванович

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