Колмакова Ирина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.09.?
Дочь: Цивилева Диана Сергеевна
Отец ребёнка: Цивилев Сергей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.06.1995
Дочь: Цивилева Галина Сергеевна
Отец ребёнка: Цивилев Сергей Иванович