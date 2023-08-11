Курносенко Ефрем Пахомович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Курносенко Пахом
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ефремовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Ефремовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ная Ефремовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Ефремовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно