Курносенко Ефрем Пахомович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курносенко Ефрем Пахомович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Курносенко Пахом

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ефремовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Ефремовна

Мать ребёнка: не указана

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ная Ефремовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Ефремовна

Мать ребёнка: не указана

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

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