Кононихин Федор Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Военная служба
Между 1014 и 1917
245 Пехотный Бердянский полк
Рождение
1889
Отец: Кононихин Косьма
Бракосочетание
21.01.1909
Рождение ребёнка
17.10.1909
Дочь: Кононихина Мария Федоровна
Мать ребёнка: Кононихина Гликерия Александровна
Рождение ребёнка
03.01.1911
Дочь: Кононихина Татиана Федоровна
Мать ребёнка: Кононихина Гликерия Александровна
Рождение ребёнка
20.01.1912
Сын: Кононихин Александр Федорович
Мать ребёнка: Кононихина Гликерия Александровна
Рождение ребёнка
01.11.1913
Мать ребёнка: Кононихина Гликерия Александровна
Ранение
11.01.1915
Рождение ребёнка
10.11.1915
Сын: Кононихин Михаил Федорович
Мать ребёнка: Кононихина Гликерия Александровна
Смерть
Неизвестно