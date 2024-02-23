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Кононихин Федор Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Военная служба
Между 1014 и 1917
245 Пехотный Бердянский полк
Рождение
1889

Отец: Кононихин Косьма

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1909

Жена: Кононихина Гликерия Александровна

Рождение ребёнка
17.10.1909

Дочь: Кононихина Мария Федоровна

Мать ребёнка: Кононихина Гликерия Александровна

Рождение ребёнка
03.01.1911

Дочь: Кононихина Татиана Федоровна

Мать ребёнка: Кононихина Гликерия Александровна

Рождение ребёнка
20.01.1912

Сын: Кононихин Александр Федорович

Мать ребёнка: Кононихина Гликерия Александровна

Рождение ребёнка
01.11.1913

Сын: Кононихин Иоан Федорович

Мать ребёнка: Кононихина Гликерия Александровна

Ранение
11.01.1915
Рождение ребёнка
10.11.1915

Сын: Кононихин Михаил Федорович

Мать ребёнка: Кононихина Гликерия Александровна

Смерть
Неизвестно
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