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Кулешов Тимофей Иев

Место рождения

Матвеевка, Луховицы, Московская область

Дата рождения

Около 1800 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1774 г.р.

Мать

С 1773 по 1774 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
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Место
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Рождение
Около 1800 ст.

Отец: Кулешов Иев Ермилов

Мать: Кулешова Прасковья Игнатова

Матвеевка, Луховицы, Московская область
Ревизия 10.11.1833 года - Семья №25 Крестьянин - владелец Алексей Васильевич Гвоздев Согласно переписи 10.11.1833 Отдан в рекруты в 1819 Согласно Ревизии №7 в 1816 года 17 лет Ориентировочная дата рож... Показать все
Смерть
Неизвестно
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