Кулешов Тимофей Иев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1800 ст.
Отец: Кулешов Иев Ермилов
Ревизия 10.11.1833 года - Семья №25 Крестьянин - владелец Алексей Васильевич Гвоздев Согласно переписи 10.11.1833 Отдан в рекруты в 1819 Согласно Ревизии №7 в 1816 года 17 лет Ориентировочная дата рож... Показать все
Смерть
Неизвестно