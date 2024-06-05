Уринова Светлана Умаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уринова Светлана Умаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Константин

Отец ребёнка: Сорокин Александр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вазанова Юлия

Отец ребёнка: Сорокин Александр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бекбутаева Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Сорокин Александр Александрович

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