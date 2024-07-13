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Новиков Павел

Место рождения

Починки, Сормовский район, Нижегородская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Починки, Сормовский район, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Алексей Павлович

Мать ребёнка: не указана

Починки, Сормовский район, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Михаил Павлович

Мать ребёнка: не указана

Починки, Сормовский район, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новикова Анастасия Павловна

Мать ребёнка: не указана

Починки, Сормовский район, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новикова Фаина Павловна

Мать ребёнка: не указана

Починки, Сормовский район, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Василий Павлович

Мать ребёнка: не указана

Починки, Сормовский район, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
17.11.1899

Сын: Новиков Никандр Павлович

Мать ребёнка: не указана

Починки, Сормовский район, Нижегородская губерния
Смерть
Неизвестно

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