Логиновский Стефан Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти11.01.1836 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Логиновский Захар
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.08.1821 ст.
Сын: Логиновский Антоний Степанович
Мать ребёнка: Логиновская Параскева Григорьевна
Смерть
11.01.1836 ст.
Умер в возрасте 75 лет от аполиксического удара.