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Логиновский Стефан Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

11.01.1836 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

II
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Логиновский Захар

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логиновская Параскева Григорьевна

Рождение ребёнка
03.08.1821 ст.

Сын: Логиновский Антоний Степанович

Мать ребёнка: Логиновская Параскева Григорьевна

Степное, Пластовский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
11.01.1836 ст.
Степное, Пластовский муниципальный район, Челябинская область
Умер в возрасте 75 лет от аполиксического удара.

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