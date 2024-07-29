Зырянова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смерти1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Зырянов Никита Иванович
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Зырянов Никита Иванович
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Зырянов Никита Иванович
Рождение ребёнка
11.11.1921
Отец ребёнка: Зырянов Никита Иванович
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Зырянов Никита Иванович
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Зырянов Никита Иванович
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Соколова (Зырянова) Екатерина Никитична
Отец ребёнка: Зырянов Никита Иванович
Смерть
1973
Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область