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Зырянова Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

1973

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зырянов Никита Иванович

Рождение ребёнка
1905

Сын: Зырянов Степан Никитич

Отец ребёнка: Зырянов Никита Иванович

Рождение ребёнка
1918

Сын: Зырянов Филип Никитич

Отец ребёнка: Зырянов Никита Иванович

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Зырянов Никита Иванович

Рождение ребёнка
11.11.1921

Сын: Зырянов Федор Никитич

Отец ребёнка: Зырянов Никита Иванович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Зырянов Николай Никитич

Отец ребёнка: Зырянов Никита Иванович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Зырянов Дмитрий Никитич

Отец ребёнка: Зырянов Никита Иванович

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Соколова (Зырянова) Екатерина Никитична

Отец ребёнка: Зырянов Никита Иванович

Смерть
1973
Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область

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