Губина Параскева Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губина Параскева Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1852 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губин Федот Саввин

Рождение ребёнка
Около 1876 ст.

Сын: Губин Феодор Федотов

Отец ребёнка: Губин Федот Саввин

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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