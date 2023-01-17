Янина (Гусева) Домна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янина (Гусева) Домна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1910

Дата смерти

26.07.1980

Пол

Женский

Отец

Около 1885 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1910

Отец: Гусев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Янин Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
03.04.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Янин Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Янин Тимофей Иванович

Смерть
26.07.1980
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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