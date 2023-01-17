Янина (Гусева) Домна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1910
Дата смерти26.07.1980
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1910
Отец: Гусев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1932
Рождение ребёнка
03.04.1938
Рождение ребёнка
1941
Смерть
26.07.1980
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область