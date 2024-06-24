Шкрибитько Аким Варфоломеевич
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смерти28.06.1914
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Шкрибитько Варфоломей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1885
Сын: Шкрибитько Фёдор Акимович
Мать ребёнка: Шкрибитько Марфа Евдокимовна
Рождение ребёнка
1891
Сын: Шкрибитько Александр Акимович
Мать ребёнка: Шкрибитько Марфа Евдокимовна
Смерть
28.06.1914