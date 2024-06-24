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Шкрибитько Аким Варфоломеевич

Место рождения

Воскресенка

Дата рождения

1859

Дата смерти

28.06.1914

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Шкрибитько Варфоломей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шкрибитько Марфа Евдокимовна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Шкрибитько Фёдор Акимович

Мать ребёнка: Шкрибитько Марфа Евдокимовна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Шкрибитько Александр Акимович

Мать ребёнка: Шкрибитько Марфа Евдокимовна

Смерть
28.06.1914

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