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Донова (Клементьева) Валентина Ивановна
Донова (Клементьева) Валентина Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
?.05.1944 ст.
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1944 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
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