Ефимов Пахомий Ефимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1859
Дата смерти23.10.1904 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859
Отец: не указан
Мать: Феодора Васильева
Бракосочетание
31.05.1878 ст.
Жена: Ефимова Елена Зотовна
Рождение ребёнка
02.06.1879 ст.
Дочь: Ефимова Акилина Пахомовна
Мать ребёнка: Ефимова Елена Зотовна
Рождение ребёнка
13.06.1881 ст.
Дочь: Коробова Акилина Пахомовна
Мать ребёнка: Ефимова Елена Зотовна
Рождение ребёнка
29.03.1884 ст.
Мать ребёнка: Ефимова Елена Зотовна
Рождение ребёнка
03.05.1885 ст.
Дочь: Чередова Пелагея Пахомовна
Мать ребёнка: Ефимова Елена Зотовна
Рождение ребёнка
22.04.1887 ст.
Дочь: Ефимова Александра Пахомовна
Мать ребёнка: Ефимова Елена Зотовна
Рождение ребёнка
22.04.1887 ст.
Дочь: Ефимова Александра Пахомовна
Мать ребёнка: Ефимова Елена Зотовна
Рождение ребёнка
06.11.1888 ст.
Дочь: Ефимова Феоктиста Пахомовна
Мать ребёнка: Ефимова Елена Зотовна
Рождение ребёнка
01.08.1891 ст.
Дочь: Ефимова Наталья Пахомовна
Мать ребёнка: Ефимова Елена Зотовна
Рождение ребёнка
07.07.1893 ст.
Дочь: Данилина Ольга Пахомовна
Мать ребёнка: Ефимова Елена Зотовна
Рождение ребёнка
21.07.1898 ст.
Мать ребёнка: Ефимова Елена Зотовна
Рождение ребёнка
26.01.1900 ст.
Мать ребёнка: Ефимова Елена Зотовна
Рождение ребёнка
07.08.1901 ст.
Мать ребёнка: Ефимова Елена Зотовна
Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Смерть
23.10.1904 ст.
Причина смерти: от чахотки
Похороны
25.10.1904 ст.