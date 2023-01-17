Ефимов Пахомий Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимов Пахомий Ефимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

23.10.1904 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: не указан

Мать: Феодора Васильева

Бракосочетание
31.05.1878 ст.

Жена: Ефимова Елена Зотовна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.06.1879 ст.

Дочь: Ефимова Акилина Пахомовна

Мать ребёнка: Ефимова Елена Зотовна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.06.1881 ст.

Дочь: Коробова Акилина Пахомовна

Мать ребёнка: Ефимова Елена Зотовна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.03.1884 ст.

Сын: Ефимов Никита Пахомович

Мать ребёнка: Ефимова Елена Зотовна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.05.1885 ст.

Дочь: Чередова Пелагея Пахомовна

Мать ребёнка: Ефимова Елена Зотовна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.04.1887 ст.

Дочь: Ефимова Александра Пахомовна

Мать ребёнка: Ефимова Елена Зотовна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.04.1887 ст.

Дочь: Ефимова Александра Пахомовна

Мать ребёнка: Ефимова Елена Зотовна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.11.1888 ст.

Дочь: Ефимова Феоктиста Пахомовна

Мать ребёнка: Ефимова Елена Зотовна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.08.1891 ст.

Дочь: Ефимова Наталья Пахомовна

Мать ребёнка: Ефимова Елена Зотовна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.07.1893 ст.

Дочь: Данилина Ольга Пахомовна

Мать ребёнка: Ефимова Елена Зотовна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.07.1898 ст.

Сын: Ефимов Семён Пахомович

Мать ребёнка: Ефимова Елена Зотовна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.01.1900 ст.

Сын: Ефимов Иван Пахомович

Мать ребёнка: Ефимова Елена Зотовна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.08.1901 ст.

Сын: Ефимов Мирон Пахомович

Мать ребёнка: Ефимова Елена Зотовна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Смерть
23.10.1904 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: от чахотки
Похороны
25.10.1904 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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