Абузяров Абдульбар Земильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абузяров Абдульбар Земильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Земиль (Жямиль)

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абузярова Камиля

Место жительства
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.05.1922

Дочь: Абузярова (Абузярова) Галия Абдульбаровна

Мать ребёнка: Абузярова Камиля

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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