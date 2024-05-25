Абузяров Абдульбар Земильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Земиль (Жямиль)
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Абузярова Камиля
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.05.1922
Дочь: Абузярова (Абузярова) Галия Абдульбаровна
Мать ребёнка: Абузярова Камиля
Смерть
Неизвестно