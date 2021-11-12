Коверко Ирина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1928
Дата смерти12.11.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1928
Отец: Коверко Николай Иосифович
Мать: Коверко Мария Даниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ребега Владимир Дмитриевич
Рождение ребёнка
21.06.1958
Дочь: Вдовина Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Ребега Владимир Дмитриевич
Смерть
12.11.2021