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Коверко Ирина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1928

Дата смерти

12.11.2021

Пол

Женский

Добавил:

ак
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1928

Отец: Коверко Николай Иосифович

Мать: Коверко Мария Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ребега Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Ребега Владимир Дмитриевич

Рождение ребёнка
21.06.1958

Дочь: Вдовина Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Ребега Владимир Дмитриевич

Смерть
12.11.2021

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