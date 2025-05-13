Фролов Виктор Алексеевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиФролов Виктор Алексеевич

Фролов Виктор Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.08.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фролова (Толмачева) Нина Александровна

Рождение ребёнка
26.06.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фролова (Толмачева) Нина Александровна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.