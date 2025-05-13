Фролов Виктор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.08.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фролова (Толмачева) Нина Александровна
Рождение ребёнка
26.06.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фролова (Толмачева) Нина Александровна
Смерть
Неизвестно