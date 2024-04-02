Пьянков Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1954
Сын: Пьянков Виктор Александрович
Мать ребёнка: Пьянкова Лидия Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пьянков Владимир Александрович
Мать ребёнка: Пьянкова Лидия Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пьянкова Лидия Фёдоровна
Смерть
1969