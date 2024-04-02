Пьянков Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пьянков Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1969

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1954

Сын: Пьянков Виктор Александрович

Мать ребёнка: Пьянкова Лидия Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пьянков Владимир Александрович

Мать ребёнка: Пьянкова Лидия Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пьянкова Лидия Фёдоровна

Смерть
1969
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